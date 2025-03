Eine Kiste Irgendwas: Digitale experimente

In dieser interaktiven Lesung begeben sich Kinder ab 6 Jahren auf eine spannende Spurensuche, decken Geheimnisse auf und lernen spielerisch den Umgang mit Medien.

Hase und Huhn leben auf einer Insel. Eines Tages liefert die Post eine Kiste Irgendwas. Zusammen mit den Inselbewohner:innen stellen wir uns Fragen und fangen an zu forschen: Was könnte das sein, dieses Irgendwas in der Kiste? Können wir es sehen, riechen, fühlen oder hören? Und kann sich das Irgendwas auch verändern?

Anmeldung auf stabi-hb.de erforderlich