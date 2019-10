Eine lacht, eine weint, eine bleibt

In 20 Tagen um die Welt: Finegan Kruckemeyer inszenierte das Stück für Publikum ab 12 Jahren.

Es waren einmal drei Schwestern, die auf ihre Art doch sehr verschieden waren. Albienne, die älteste, mochte sehr gern Kuchen. Beatrix, die mittlere, tobte sich gerne aus. Und Carmen, die jüngste, machte sich über alles Gedanken. Mit ihren Eltern lebten sie glücklich und dachten, dass dieses Glück nie enden würde. Doch alles ändert sich, als die Mutter stirbt und der Vater sich eine neue Frau sucht.

Die drei Schwestern und die neue Frau haben sich nichts zu sagen. Und so trifft der Vater eine verhängnisvolle Entscheidung: Er setzt die Mädchen in einer verschneiten Winternacht im Wald aus. Am nächsten Tag folgt Beatrix der Spur ihres Vaters und der untergehenden Sonne. Albienne geht in die entgegengesetzte Richtung, der Sonne entgegen, um das Unbekannte zu erkunden. Carmen entscheidet sich zu bleiben, denn wenn ihre beiden Schwestern ihren Wegen konsequent folgen, müssten sie sich früher oder später an diesem Ort wieder treffen. So trennen sich die Schwestern. Sie führen Kriege, werden reich, bauen Häuser und reisen in Leuchttürmen unter dem Meer. Die Jahreszeiten wechseln, die Jahre vergehen und sie werden zu erwachsenen Frauen ‒ schließlich kehren sie an denselben und doch ganz anderen Ort zurück.

In vielen der preisgekrönten Kinderstücke von Finegan Kruckemeyer stehen Kinder vor großen Entscheidungen. In diesem märchenhaften Stück zeigt er, dass manche Entscheidung auch revidiert werden muss, Lebenswege veränderbar sind, selbst wenn es länger dauert als gedacht; zur Not findet man doch immer wieder nach Hause zurück ‒ oder zumindest zu sich selbst.