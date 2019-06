©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Aufführung des Jugendclub des Oldenburgischen Staatstheater im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

1. Warme Socken. 2. Vorfreude. 3. Schlickertüten … Worauf kommt es im Leben an? Wie kann man einem geliebten Menschen helfen, der nicht mehr weiterleben möchte? Drei Jahre ist es her, seit Kyrans depressive Mutter sich das Leben nahm, nach Klinikaufenhalten, Medikamenten und verschiedenen gescheiterten Selbstmordversuchen. Kyran beginnt als Kind für sie eine Liste zu schreiben mit all den Dingen, für die es sich zu leben lohnt. Gemeinsam erzählen die Jugendlichen die Geschichte von Kyran — wie Kyran das Leben der Mutter erlebt hat, wie Kyran der ersten Liebe begegnet, wie Kyran die Musik wahrnimmt, wie Kyran mal besser und mal schlechter durch den Alltag kommt und sich mit dem Vater, Frau Korn und dem Leben auseinandersetzt. Im Laufe der Zeit wird die Liste immer länger und Kyran findet eine Million Gründe … 517. Wenn Sachen wegkommen und man sie wiederfindet. 998. Hitzefrei. 1008. Zu Hause tanzen und alles vergessen. 2389. Delphine. 9995. Sich verlieben. …

Und im Anschluß folgt die Premierenparty. Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.