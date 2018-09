Eine Reise zu den Planeten

Die Erde – unser Heimatplanet. Er ist einzigartig, aber er ist nicht der einzige Planet, der um die Sonne kreist. Mit Hilfe des Planetariums reist der Teilnehmer zu den anderen Planeten unseres Sonnensystems, um diese aus der Nähe anzuschauen. Hierbei entdeckt der Besucher riesige Gasplaneten und kleine Felsbrocken. Wer vom Weltraum auf unsere Erde zurückblickt, kann sie in Ihrer vollen Schönheit bewundern und erkennt, was unseren Heimatplaneten so einzigartig macht.

Der Eintritt beträgt ab 4 Euro. Das Familienprogramm richtet sich an alle Entdecker ab 6 Jahren.