Ohrenbär: Eine Schachtel voller Wunder

Der Ohrenbär ist umgezogen und ab Januar mit einer kompletten Hörgeschichte immer sonntags auf rbbKultur zu hören. Jede Woche wird eine neue Geschichte von bekannten Schauspielerïnnen vorgelesen. Heute ist die Schauspielerin Nina Hoss an der Reihe.

Mirabelle und Miranda leben zusammen mit ihrer Mutter in einem Häuschen am Meer. Eines Tages finden sie eine geheimnisvolle Schachtel, die orange leuchtet und nach Weihnachten duftet. "Wunde…" können die Mädchen entziffern. Sie schließen daraus, dass dies eine Wunderschachtel sein muss. Sofort wird sie ausprobiert und die Mädchen wünschen sich ein Kätzchen in ihrem Garten. Das Kätzchen folgt ihnen, ohne dass sie die Schachtel öffnen müssen. Der Opa schafft den Ausflug zur Seeräuberburg mit ihrer Hilfe ebenfalls allein. Am Ende kommt die Schachtel doch noch zum Einsatz, aber ganz anders als erwartet.

Wer die Geschichte verpasst hat, kann sich diese auf ohrenbaer.de herunterladen.