Eine Stadt aus Lego

In der einwöchigen Ferienbetreuung bauen kreative Kids ab 6 Jahren nach Herzenslust fantastische Stadtwelten aus bunten Steinen. Mit Kreativität und Fantasie entsteht so eine Traumstadt, wie die Kinder sie sich wünschen.

Das kostenlose Angebot des Martinsclubs findet vom 19. bis 23. Oktober täglich statt. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.