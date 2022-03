Eine tierische Safari rund um in die Welt

× Erweitern © Volker Beinhorn Ferienprogramm Junge Wilde

Welche Tiere leben im asiatischen Regenwald? Wo ist der Tasmanische Tiger geblieben? Wer leuchtet in der Tiefsee? Im Ferienprogramm zur Sonderausstellung Junge Wilde: Tierisch erwachsen werden erforschen die Kids Tiere aus aller Welt, sowohl im Museum, als auch im Bremer Bürgerpark.

Gemeinsam mit der Biologin Birgit Wendelken tauchen die Teilnehmenden in die Unterwasserwelten Ozeaniens ein, begegnen Lieblingstieren und „Ekeltieren“ und nehmen ihre Besonderheiten und Fähigkeiten genauer unter die Lupe. Auf einem Ausflug in das Tiergehege im Bürgerpark lernen sie alte Haustierrassen und Nutztiere kennen und schauen gemeinsam, welche Tiere sich am Wegesrand verstecken.

Die dreitägige Ferienbetreuung läuft vom 6. bis zum 8. April und kostet 60 Euro. Anmeldungen nimmt das Museum noch bis zum 1. April telefonisch oder unter anmeldung@uebersee-museum.de entgegen.