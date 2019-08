Eine Weihnachtsgeschichte

Einen Tag vor Weihnachten liegt in den Gassen von London die weihnachtliche Vorfreude in der Luft. Nur der hartherzige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge sitzt in seinem Kontor und freut sich nicht. Geld allein ist es, was er liebt, deshalb verschenkt er nichts, möchte nicht eingeladen werden und ist lieber allein. So hebt sich seine Laune keineswegs, als er ausgerechnet am Weihnachtsabend Besuch bekommt…

Das Familientheater mit Musik nach Charles Dickens eignet sich für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.

