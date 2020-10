Eine Woche voller Samstage

Während Petra-Janina Schultz Paul Maars Geschichte über das freche, laute Sams vorliest, wird sie musikalisch von der Saxophonistin Sofie Alice Miller begleitet.

Zum Buch: Das Sams, ein fröhlich kleines, freches und lautes Wesen im Taucheranzug, tritt ganz unerwartet in das Leben von Herrn Taschenbier und bringt dessen Alltag gehörig durcheinander. Es stellt viele Konventionen in Frage, denen sich der einsame und schüchterne Mann bislang unterworfen hat. Das Sams verfügt über kleine blaue Wunschpunkte, die sich auf seinem Gesicht befinden. Innerhalb kürzester Zeit erfüllt es mit ihnen unzählige Wünsche, die Herr Taschenbier nur so daher gesagt hat - und als Sams eines Tages wieder gehen muss, begreift der, was er sich wirklich wünscht.

Eintritt: Kinder 8, Erwachsene 12 Euro

