Gerüchte rund ums Einkommensteuerrecht

Die Mythen rund um das Einkommensteuerrecht sind vielfältig: Renten sind steuerfrei. Die Wahl der richtigen Lohnsteuerklasse mindert die Steuer. Die Steuererklärung muss jedes Jahr abgegeben werden. Die Kosten für den Computer, das Telefon und ähnliches kann man von der Steuer absetzen. Die Fahrt- und Verpflegungskosten erstattet das Finanzamt. Doch stimmt das so? Die Arbeitnehmerkammer klärt in ihrem Vortrag auf und erläutert in Grundzügen das System der Einkommensteuer.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung erwünscht unter 0421-3630128 oder per Mail an recht@arbeitnehmerkammer.de