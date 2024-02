Eins plus Eins gleich Drei

× Erweitern © KA2OH Du, wir, ich

Das KA2OH Theater für junges Publikum präsentiert sein Stück über die großen Fragen des Lebens - ein Theatererlebnis, das Menschen ab 6 Jahren zum Denken und Spaß haben einlädt.

Langeweile ist langweilig. Und Denken manchmal ganz schön kompliziert. So viel Nichtstun und so viele Fragen. Also muss man was dagegen unternehmen. Und zu zweit klappt Spaß haben und Antworten finden irgendwie besser.

Das Kollektiv KA2OH beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens: Ist Jetzt genau dann, wenn etwas passiert oder ist es dann schon wieder vorbei und Vergangenheit? Sind 10 Sekunden viel oder wenig? Warum bin ich eigentlich jetzt gerade hier? Wie viele Gefühle passen gleichzeitig in einen Menschen? Und warum ergibt 1 plus 1 eigentlich 3?

Ein Stück, das zum Denken einmal um die Kurve und dann scharf nach links und wieder geradeaus anregt, das auffordert, gemeinsam über mögliche Antworten nachzudenken und Spaß am Überlegen zu haben.

Tickets (Kinder 5, Erw. 10 Euro) gibt's an der Tageskasse oder hier im VVK.