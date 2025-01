Einsamkeiten

"Wenn du dich einsam fühlst, dann such dir neue Freunde, geh spazieren, such dir ein Hobby oder lies ein Buch. Es gibt da auch so eine Achtsamkeits-App, die man runterladen kann, oder diese Dating-App."

Diese oder ähnliche Ratschläge hat vermutlich jede:r Jugendliche schon einmal gehört. Wer bezeichnet sich schon gerne als einsam? Einsamkeit ist etwas, für das sich viele schämen. Sie blockiert und isoliert. Niemand will sie haben und niemand will davon etwas hören. Doch Einsamkeit kann auch ein Ort der Auseinandersetzung mit uns selbst sein. Vielleicht ist sie sogar eine notwendige Voraussetzung des Zusammenseins mit uns und mit anderen.

Welche Erzählungen gibt es über die Einsamkeit? Welche Stigmatisierungen gehen damit einher? Die Jungen Akteur:innen setzen sich in diesem Bühnenstück für Publikum ab 14 Jahren mit den verschiedenen Facetten der der Einsamkeit auseinander. In Sprache und Bewegung befragen sie ein Gefühl, dass uns alle verbindet.

Tickets kosten für Schüler:innen 8, für Erwachsene 11 Euro