Eintauchen in die Welt der Zugvögel

Vor allem im Frühjahr und Herbst kommen Millionen Zugvögel von weit her, um im Wattenmeer und in den Marschen zu rasten und zu fressen. Die Familienführung widmet sich ganz besonders diesen Zugvögeln.

Was bedeutet das Phänomen Vogelzug für das Miteinander von Menschen und Tier bei uns an der Küste und im Marschland? Warums ist gerade die Küstenregion für viele Vögel ein guter Aufenthaltsort und wunderbare Nahrungsquelle beim Vogelzug? Die Teilnehmenden sprechen über Probleme, die durch Zugvögel in der Landwirtschaft und im Flugverkehr entstehen. Einige der Arten sehen sie sich in der Ausstellung an und erfahren, wo sie herkommen, wohin sie weiterfliegen und welche Unwägbarkeiten die Vögel auf ihrer langen Reise zu überwinden haben.

Weiterhin geht es um magnetische Felder, die die Vögel leiten, Landscape-Navigation der Vögel an Flüssen und Küsten, Prägungen durch Genen, die die Zugvögel seit Urzeiten leiten. Zu guter Letzt werden Kurz- und Langstreckenzieher behandelt sowie ihre Rekorde und Distanzen, die die Vögel überwinden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer statt.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.