©Phaeno Wolfsburg Eis-Werkstatt: kalt, kälter, lecker

Der Sommer mit seinen Ferien ist da, draußen ist es heiß. Im phaeno gibt es die passende Abkühlung. In der Eiswerkstatt stellen die Besucher nicht nur ihr eigenes Eis her, ganz egal ob Vanille, Schoko oder Himbeer, sondern so ganz nebenbei wird man mit kalten Experimenten überrascht.

Die Eis-Werkstatt öffnet täglich ihre Türen um 12:30, 14 und 15:30 Uhr.

Der Eintritt inkl. dem Besuch der Show beträgt für Kinder ab 6 Jahren 11 Euro und für Erwachsene 16 Euro. Für Kinder bis fünf Jahren ist der Eintritt frei.