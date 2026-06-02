Eisbär – Botschafter des Klimawandels

× Erweitern Foto: Zoo am Meer Bremerhaven

Am Arctic Sea Ice Day rückt der Zoo am Meer die faszinierenden Bewohner der Polarregion in den Mittelpunkt und lädt zu einer besonderen Themenführung ein.

Bei dem Rundgang lernen die Teilnehmenden die Eisbären des Zoos näher kennen und erfahren, warum ihre wildlebenden Artgenossen zunehmend gefährdet sind. Das arktische Meereis, auf das die Tiere zum Jagen und Überleben angewiesen sind, schwindet seit Jahren. Welche Folgen das für die Eisbären hat und warum der Schutz ihres Lebensraums so wichtig ist, wird anschaulich erklärt.

Darüber hinaus gibt die Führung spannende Einblicke in die Aufgaben moderner Zoos und zeigt, wie sie sich für Artenschutz, Forschung und Umweltbildung engagieren. Ein besonderes Highlight: Exklusive Blicke vor und hinter die Kulissen der Eisbärenanlage.

Die Führung kostet 5 Euro pro Person zuzüglich Zoo-Eintritt: für Kinder 9,50, für Erwachsene 14 Euro.

Die Führung ist barrierefrei. Bei Einschränkungen wird um einen entsprechenden Hinweis bei der Anmeldung gebeten. Hunde können leider nicht teilnehmen.

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeformular.