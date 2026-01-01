Eisdisco auf der Überseeinsel

× Erweitern © Bremen 1860 Eisdisco, Schliitschuspaß, Überseeinsel

Schlittern, gleiten und Pirouetten drehen können Bremer:innen bis März auf der innovativen Eislaufbahn auf dem ehemaligen Kelloggs-Gelände.

Beim Disco-Sonntag tanzen die Kids zu DJ-Sounds auf dem Eis. Direkt an der Weser und unter freiem Himmel ist dann Schlittschuhlaufen mit Musik und stimmungsvollen Lichteffekten angesagt. Neben zwei Abendterminen für Jugendliche und Erwachsene (am 10. und 31.1.) ist der 18. Januar speziell für Kinder reserviert:

Die Disco Minis drehen von 13:45 bis 15:15 Uhr ihre Runden, die älteren Cool Kids sind von 15:30 bis 17 Uhr an der Reihe.

Eintritt für Minis und Cool Kids: 6 Euro pro Person (Kinder und Erwachsene). Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Auch für Snacks und warme Getränke ist im kleinen Budendorf gesorgt.

Tickets können vorab hier gebucht werden, vor Ort ist die Zahlung nur bargeldlos möglich.