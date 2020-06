× Erweitern © Eisfest / tiba creative Eisfest Bremen Bremerhaven

Das sommerliche Street Food Festival richtet sich an die ganze Familie und findet dieses Jahr auf dem Hanseatenhof und Ansgarikirchhof statt. Die Food-Trucks rollen an, klappen ihre Verkaufsstände auf und bereiten vor den Augen der Zuschauer ihre Leckerei frisch zu. In diesem Fall: Eiscreme. Wer also neben den Klassikern Vanille und Schokolade mal Exotisches und Ungewöhnliches probieren möchte, der ist bei diesem Eisfest genau richtig.

Unter dem Motto "Urlaub in der City" veranstaltet die City-Initiative Bremen über den ganzen Sommer hinweg verschiedene Aktionstage, die allen Daheimgebliebenen eine schöne Zeit bereiten und Urlaubsfeeling aufkommen lassen.