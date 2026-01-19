× Erweitern © Highlight Concerts Eiskönigin 1 & 2

Heute verwandelt sich die Bühne in ein funkelndes Winterwunderland. Die spektakuläre Musik-Show auf Schlittschuhen sorgt für festliche Stimmung und lässt Augen strahlen. Ein großes Ensemble aus Musical-Solist:innen, eleganten Eistänzer:innen und wagemutigen Akrobat:innen erweckt das leuchtende LED-Bühnenbild zum Leben.

Alle Songs werden live gesungen – und wenn Elsa ihr „Lass jetzt los!“ anstimmt, geht ein Schauer der Begeisterung durch die ganze Halle. Schneemann Olaf sorgt mit seinen Träumen von Sonne und Strand für herzerwärmende Momente, während Hits wie „Wo noch niemand war“ und „Rentiere sind besser als Menschen“ das Publikum zum Mitsummen animieren.

Elsa, Anna, Kristoff und Olaf gleiten dabei nicht auf echtem Eis, sondern auf innovativem Kunststoffeis – eine nachhaltige Lösung, die der Magie der Show keinen Abbruch tut.

