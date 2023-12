× Erweitern © Beate Köhler Elefantastisch: Tiermasken

Kinder der Grundschule an der Glockenstraße haben sich in ihrem Projekt „Elefantastisch lernen“ zusammen mit den Künstlerinnen Melissa Chelmis und Beate C. Koehler, dem Handwerker Oliver Brinkmann sowie mit ihren Lehrkräften auf eine tierische Forschungsreise begeben.

Sie erkundeten Tiere im Tiergehege des Bürgerparks und Masken im Übersee-Museum. Beim anschließenden Maskenbau erlernten sie handwerkliche Techniken, schlüpften beim Maskenspiel in verschiedene Rollen und ließen Tierwesen auf der Bühne lebendig werden.

Jetzt werden die im Projekt entstandenen Tiermasken in einer Ausstellung präsentiert:

Eröffnung ist am Dienstag, den 16.12. um 16 Uhr, im Beisein der Kinder. Danach ist die Ausstellung bis zum 4. Februar immer Dienstag bis Sonntag, tgl. von 10 bis 17 Uhr zu sehen.