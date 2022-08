Das Reparieren von Geräten verringert den Neukauf und damit auch den CO2-Ausstoß. In der Elektro-Selbsthilfe-Werkstatt in der Fahrradstation des Ellener Hofes können kleinere elektrische Geräte wie Handys, Laptops oder Toaster selber repariert werden. Freiwillige vor Ort helfen bei der Reparatur.

Aufgrund der aktuellen Situation ist es zur Zeit nur möglich, Geräte bis 18:30 Uhr abzugeben und nach der Reparatur wieder mitzunehmen. Bitte nur saubere Geräte abgeben. Weitere Infos