Vier Elemente

Die Tanzklassen präsentieren zwei offene Proben im Rahmen der Langen Nacht der Bühnen und lassen die Naturgewalten lebendig werden. Feuer, Wasser, Erde und Luft treffen in kreativen Choreografien aufeinander und verschmelzen zu einem vielseitigen Stück voller unterschiedlicher Tanzstile.

Bei der offenen Probe erleben kleine und große Tanzbegeisterte hautnah, wie aus Schritten, Rhythmus und Dynamik fertige Stücke entstehen. Abgerundet wird der Besuch mit einem Rundgang hinter die Kulissen des Tanzstudios.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.