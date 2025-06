× Erweitern © Verleih Elio

Der elfjährige Elio ist begeisterter Indoor-Sportler, kreativ und künstlerisch begabt und ein großer Träumer. Jeden Tag aufs Neue muss er in der anstrengenden Welt da draußen zurechtkommen, was ihm sehr schwerfällt. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen einen Planeten, wo er besser hinpasst? Elios Mutter Olga arbeitet nämlich für ein geheimes Militärprojekt, bei dem nach Botschaften von Außerirdischen gesucht wird. Als endlich der erste echte Kontakt mit Aliens hergestellt ist, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung. Nicht Olga, sondern Elio wird als intergalaktischer Botschafter der Menschen ins Weltall gebeamt! Und so steckt Elio plötzlich mitten in einem galaktischen Abenteuer, das größer ist als alles, was er sich je ausgemalt hat.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

USA 2025, Regie: Adrian Molina, Animation, 90 Min., FSK: 0, empfohlen ab 7 Jahren