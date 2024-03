× Erweitern © Studionacanal GmbH Filmverleih Ella und der schwarze Jaguar

Teenagerin Ella lebt in New York, doch an die hektische Großstadt konnte sie sich nie so richtig gewöhnen. Als Kind ist sie im Dschungel des Amazonas aufgewachsen und sehnt sich seither nach der grünen Natur des Regenwalds und nach Hope – ihrer besten Freundin. Hope ist ein Jaguar, den Ella als Baby gemeinsam mit ihren Eltern vor Wilderern gerettet und von Hand aufgezogen hat. Seitdem waren das wilde Tier und das Mädchen unzertrennlich. Doch als Ellas Mutter bei einem tragischen Unfall ums Leben kam und beschloss ihr Vater, dem Amazonas den Rücken zu kehren. In New York hat Ella Probleme in der Schule und fühlt sich einsam. Als sie dann jedoch erfährt, dass Wilderer erneut Jagd auf Hope und andere seltene Tiere machen, beschließt Ella, auf eigene Faust in den Dschungel zurückzukehren.

Der Eintritt kostet für Kinder 5 Euro und für Erwachsene 7 Euro.

F 2024, Regie: Gilles de Maistre, mit Amanda Ip, Lumi Pollack, Emily Bett Rickards, 100 Min., empfohlen ab 8 Jahren