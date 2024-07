× Erweitern © Dreamin Dolphin Film Elli – Ungeheuer geheim

Einst lebte das Gespenst Elli friedlich mit Onkel Chamberlain in einer alten Spukvilla - bis ihr Onkel eines Tages von Drohnen entführt wird. Elli verliert ihr Zuhause und muss dringend einen neuen Unterschlupf finden, denn in der draußen in der Menschen-Welt sind Monster in großer Gefahr. Um Onkel Chamberlain zu finden, geht sie zuerst zum alten Jahrmarkt. Vielleicht ist er ja in der Geisterbahn versteckt. Statt auf ihren Onkel trifft Elli auf eine Monstergemeinschaft, die dort gemeinsam Schutz vor der Außenwelt sucht. Yeti Martha, Vampir Vangrufti und Knarf Frankenstein sind anfangs nicht begeistert über den Neuankömmling, doch das kleine Gespenst wächst ihnen schnell ans Herz.

Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro.

Zum Kinderzeit-Filmtipp

Animation, D/CDN 2024, Regie: Piet de Rycker, Jesper Møller, 88 Min., empfohlen ab 6 Jahren