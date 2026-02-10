Eltern-Kind-Kochkurs

Gemeinsame Zeit in der Küche, Spaß beim Zubereiten und leckere Ergebnisse auf dem Teller: Dieser Kurs bringt Familien lecker zusammen!

Unter professioneller Anleitung kocht ihr abwechslungsreiche, kindgerechte Gerichte, lernt einfache Techniken und entdeckt spielerisch die Freude am Kochen. Vom Mini-Wrap über bunte Gemüsepasta bis zu fruchtigen Desserts – alles wird gemeinsam vorbereitet, angerichtet und genossen. Kinder erleben die Lebensmittelwelt spielerisch, Eltern erhalten praktische Küchentipps. Zutaten, Getränke und Utensilien sind inklusive, die Rezepte selbstverständlich zum Mitnehmen.

Perfekt für Familien, die zusammen lachen, lernen und genießen möchten!

Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Kind und 49 Euro pro Elternteil. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.