Eltern-Kind-Treff

bis

Frühberatungsstelle Mitte Faulenstr. 20/22, 28195 Bremen

Eltern kommen ins Gespräch mit anderen Eltern austauschen, während die Kinder miteinander spielen. Hier können Eltern, Großeltern und alle, die mit kleinen Kindern zwischen 0 und 3 Jahren zu tun haben, Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Säuglingspflege, Kindesentwicklung, Ernährung etc. stellen. Zusätzlich berät und informiert das Team der Frühberatungsstelle zu den Entwicklungsschritten des Kindes.

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Info

Frühberatungsstelle Mitte Faulenstr. 20/22, 28195 Bremen
Eltern, Kostenfrei
bis
Google Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-10-27 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-10-27 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-10-27 10:00:00 Outlook iCalendar - Eltern-Kind-Treff - 2025-10-27 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-03 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-03 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-03 10:00:00 Outlook iCalendar - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-03 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-10 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-10 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-10 10:00:00 Outlook iCalendar - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-10 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-17 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-17 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-17 10:00:00 Outlook iCalendar - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-17 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-24 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-24 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-24 10:00:00 Outlook iCalendar - Eltern-Kind-Treff - 2025-11-24 10:00:00 ical