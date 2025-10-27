Eltern-Kind-Treff

Eltern kommen ins Gespräch mit anderen Eltern austauschen, während die Kinder miteinander spielen. Hier können Eltern, Großeltern und alle, die mit kleinen Kindern zwischen 0 und 3 Jahren zu tun haben, Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Säuglingspflege, Kindesentwicklung, Ernährung etc. stellen. Zusätzlich berät und informiert das Team der Frühberatungsstelle zu den Entwicklungsschritten des Kindes.

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.