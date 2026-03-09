Eltern-Kind-Zirkus

Kinder zwischen 1 und 3 Jahren entdecken im Kurs zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson und der Zirkuspädagogin Maren Theesfeld die Welt des Zirkus.

Kreativ und vielfältig können Erfahrungen mit Jonglage, Balance, Akrobatik, anderen Kleinrequisiten und Spielen gesammelt werden. Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Die Gruppe trifft sich bis zum 8. Oktober donnerstags, die Teilnahme kostet 100 Euro für 9 Treffen, der Einstieg in den laufenden Kurs ist auch möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch.