Eltern-Kind-Zirkus

Kinder zwischen 1 und 3 Jahren entdecken im Kurs zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson und Zirkuspädagogin Maren Theesfeld die Welt des Zirkus.

Akrobatik, anderen Kleinrequisiten und Spielen gesammelt werden. Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Die Gruppe trifft sich bis zum 8. Oktober donnerstags, die Teilnahme kostet 100 Euro für 9 Treffen, der Einstieg in den laufenden Kurs ist auch möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch.