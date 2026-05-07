Eltern-Kind-Zirkustag

Zusammen mit der Zirkuspädagogin Maren Theesfeld können Familien mit Kindern zwischen 3 und 12 Jahren einen Tag lang Zirkusluft schnuppern und gemeinsam in die bunte Welt der Artistik eintauchen.

Auf dem Programm stehen Geschichten, spielerische Mitmachaktionen und verschiedene Zirkusstationen mit Akrobatik, Jonglage, Slackline, Rola Bola und weiteren Disziplinen. Dazu kommen Bewegungs- und Gruppenspiele, ein Natur-Zirkus-Parcours sowie eine kleine Schatzsuche.

Die Teilnahme kostet 75 Euro pro Familie nach Anmeldung bei Maren Theesfeld per E-Mail oder telefonisch.