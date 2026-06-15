× Erweitern © Lankenauer Höft Elternabend

„Früh hin, viel sonnich“ lautet das Motto der Open-Air-Party am frühen Abend. Die sonst im Modernes beheimatete Clubreihe zieht für ein Special an den Strand.

Die Frühparty für Eltern und alle, die Lust auf eine richtig gute Party haben, ohne bis in die frühen Morgenstunden durchhalten zu müssen, bietet an diesem Abend neben einem unvergesslichen Sommerabend auch den vielleicht schönsten Sonnenuntergang an der Weser.

Musikalisch wird ein buntes Potpourri aus den größten Hits der letzten Jahrzehnte und Alltime Favorites geboten.

Alle, die dann doch die Nacht zum Tag machen möchten, können anschließend mit demselben Ticket im Modernes weiterfeiern.

Der Eintritt kostet 20 Euro.