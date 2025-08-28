Elterncafé - Special zu den Aktionswochen

Haus der Familie Bockhorn - Familienzentrum Pürschweg 9, 28779 Bremen

Das Elterncafé-Team lädt donnerstags zum gemütlichen Beisammensein ein. Bei Kaffee, Tee und selbstgebackenen Leckereien zum Selbstkostenpreis können sich Familien austauschen, neue Kontakte knüpfen oder einfach entspannen. Für Kinder jeden Alters gibt es Spielangebote. Während der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung gibt es zusätzlich passende Kreativangebote, Geschichtenlesungen und ein interkulturelles Quiz.

Info

Eltern
