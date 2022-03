Elternkurs

An fünf Vormittagen versuchen die Teilnehmen, die Weltsicht des Babys zu verstehen und zu ergründen, welche Bedürfnisse das Baby im 1. Lebensjahr hat, was es durch seine Körpersprache mitteilt. Eltern erfahren des Weiteren, was die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke des Kindes bedeuten und sie angemessen darauf reagieren können.

Der kostenlose Kurs findet immer montags bis zum 30. Mai statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte an.