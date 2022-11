Mehrsprachig von Geburt an

Im Online-Workshop der Elternschule erfahren Väter und Mütter, die in einer mehrsprachigen Beziehung oder Umgebung leben, wie das Kind eines Tages die fremde Sprache und Deutsch gleichermaßen auf gutem Niveau beherrscht.

Mehrsprachige Erziehung beginnt mit dem Tag, an dem Eltern das erste Wort an ihr Kind richten - bei seiner Geburt. Im Seminar lernen Eltern die Strukturen kennen, die helfen, sich zu orientieren und die mehrsprachige Erziehung ihrer Kinder erleichtern.

Wenn das Kind in eine mehrsprachige Umgebung geboren wird, ergeben sich für Jungeltern eine Menge Fragen: In welcher Sprache soll ich mit meinem Kind sprechen? Was ist, wenn Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen haben? Wie soll ich damit umgehen, dass die Umgebungssprache eine andere ist? Überfordere ich mein Kind mit zu vielen verschiedenen Sprachen?

Für diese und viele weitere Fragen ist im Workshop ausreichend Platz und es werden gemeinsam Antworten gefunden.

Kosten: 1 x 180 Minuten für 65 Euro pro Person, pro Paar 120 Euro

Die Anmeldung kann telefonisch, per E-Mail oder online erfolgen.