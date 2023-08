Erstmaßnahmen bei Babys und Kleinkindern

Im Online-Grundlagenkurs lernen Eltern in Theorie und Praxis, Unfälle zu vermeiden und Maßnahmen gegen die eigene Hilflosigkeit. Die meisten Kinderunfälle ereignen sich in den eigenen vier Wänden. Häufig ereignen sich Notfälle im Kinderzimmer, dem Treppenhaus, im Bad, in der Küche, und nur knapp 10 Prozent aller Unfälle finden im Straßenverkehr statt.

Vermittelt werden das Erkennen von Notfallsituationen bei Säuglingen und Kleinkindern, Maßnahmen bei Verbrennungen, Vergiftungen und Knochenbrüchen, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und Atemstörungen sowie Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen und Kleinkindern.

für Eltern von Babys und Kleinkindern

Kosten: 27 Euro für 120 Minuten

Die Anmeldung kann telefonisch, per E-Mail oder online erfolgen.