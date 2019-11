× Erweitern © Junges Theater Bonn Emil und die Detektive

Das Musical vom Jungen Theater Bonn nach dem Roman von Erich Kästner wird seit seiner Premiere Ende 2019 vom Publikum ab 7 Jahren deutschlandweit gefeiert:

„Also Freunde, unsere Parole heißt – Emil!“ Zum ersten Mal darf der 12jährige Emil allein nach Berlin fahren. Er hat seinen feinen Sonntagsanzug an und 140 Mark dabei. Seine Großmutter und seine Cousine Pony Hütchen erwarten ihn wie verabredet am Blumenstand im Bahnhof Friedrichstraße. Aber Emil kommt einfach nicht.

Als er während der Zugfahrt ein bisschen geschlafen hat, muss ihm jemand das Geld geklaut haben. Emil hat auch schon einen Verdacht und macht sich hinter dem vermeintlichen Dieb her. Während die Großmutter und Pony Hütchen noch auf ihn warten und überlegen, was sie tun sollen, hat Emil sich schon in eine aufregende Verfolgungsjagd quer durch die große Stadt Berlin gestürzt. Bald bekommt er Unterstützung von ‚Gustav mit der Hupe’, dem ‚Professor’, dem ‚kleinen Dienstag’ und vielen anderen Berliner Jungs...

Zu den Tickets.