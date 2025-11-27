× Erweitern © Ronja Stegmann Emres Innenfarben

Ronja Stegmann spielt ein fantasievoll inszeniertes Kindertheaterstück über Erinnerungen, einen verlorenen Verstand und wiedergefundene Nähe.

Was passiert, wenn Oma beginnt, zu vergessen?

Das Stück erzählt von der besonderen Beziehung zwischen Emre und ihrer Enkelin Wanja – und davon, wie sie sich verändert, als Emre dement wird. Emre liebt das Grau – eine schützende Hülle aus Wolle, die sie von der Welt trennt. Doch eines Tages beginnt Emres graue Hülle sich aufzulösen. Zwischen Vergessen und Erinnern blitzen neue Farben auf – Innenfarben, die Wanja noch nie gesehen hat. Und was unsichtbar war, beginnt zu leuchten: Nähe.

Ein poetisches Stück über das Verlieren - und das, was dabei entstehen kann.

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 5 Euro.