En el mundo a cada rato

Das Instituto Cervantes Bremen präsentiert eine spanische Filmreihe, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, deren Muttersprache Spanisch ist.

Im Juni steht ein Dokumentarfilm auf dem Programm, der in Zusammenarbeit mit UNICEF produziert wurde, um einen Beitrag zum Schutz der Kinderrechte in der Welt zu leisten. Er befasst sich mit den fünf Prioritäten Bildung für Mädchen, integrierte frühkindliche Entwicklung, Immunität, Bekämpfung von HIV/AIDS sowie Bekämpfung von Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung. Dazu wurden fünf Geschichten in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt gedreht, deren Protagonist:innen allesamt Kinder sind.

Die Filmvorführungen im Kultursaal ermöglichen den Teilnehmer:nnen, Spanisch zu üben und einen spielerischen, aber auch der sozialen Realität verpflichteten Zugang zur Filmkunst zu finden.

Für Kinder bietet das Instituto Cervantes außerdem Spanischkurse und Kunsterleben-Kurse an. Mehr Infos auf der Internetseite.