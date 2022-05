× Erweitern Encanto

Tief in den Bergen Kolumbiens steht das verwunschene Haus Casita. Hier wohnt die magische Familie Madrigal. Angeführt von Großmutter Alma, besitzt jedes Mitglied der Familie eine besondere Gabe, die sie zum Wohl des Ortes und der Nachbar:innen einsetzen. Almas Tochter Pepa kann das Wetter verändern, ihre Enkeltochter Luisa ist übernatürlich stark, und selbst der kleine Antonio hat die faszinierende Gabe, mit Tieren sprechen zu können.

Nur die schüchterne Maribel, ebenfalls eine Enkeltochter von Alma, besitzt keinerlei magischen Kräfte! Doch statt an ihrer Normalität zu verzweifeln, nimmt Maribel eine große Herausforderung an: Die Magie der Familie ist in Gefahr zu verschwinden, und das will sie verhindern!

Der Eintritt kostet 3 Euro.

Animation, USA 2021, Regie: Jared Bush und Byron Howard, 120 Min., empfohlen ab 9 Jahren