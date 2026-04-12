Endlich Freitag!

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Unter wechselnden Themen können Kinder ab 9 Jahren am Freitag forschen, spielen, basteln, lesen und vieles mehr:

Mal gehen sie „Unter dem Mikroskop“ den Dingen wortwörtlich auf den Grund, oder sie tauschen sich untereinander über ihre Lieblingsbücher und „Bücher-Stars“ aus. Außerdem gibt es gemeinsame Bastelaktionen oder es wird an der Spielkonsole gezockt.

Die Teilnahme an den Programmpunkten ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich: Einfach spontan vorbeischauen und Spaß haben!

Folgende Themen sind geplant:

4. Dezember: „Berufsberatung mal anders“ – mit ganz merkwürdigen Beispielen

Weitere Informationen auf stabi-hb.de