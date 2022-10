Endlich Freitag! Roboterwerkstatt

× Erweitern © Code Week EU Code Week EU

Im Rahmen der Code Week Bremen erfahren Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in der Stadtbücherei, wie Roboter funktionieren und was man mit ihnen machen kann. An verschiedenen Stationen können unterschiedliche Modelle ausprobiert und mit ihnen gespielt werden. Egal ob 5 oder 30 Minuten: einfach in der Kinderbibliothek im 3. OG vorbeischauen und losforschen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.