Vom Aschenputtel zur Powerfrau

In all der Hektik des Tages vergessen Mütter oftmals, dass in ihnen auch eine Frau lebt, die gelebt und geliebt werden möchte. Dies ist der richtige Kurs für Mütter, die sich selbst wieder spüren möchten. Ein Tag um einmal allem zu entrinnen, nur Zeit für sich zu haben, im Austausch mit anderen Frauen zu sein und gestärkt in die eigene Familie zurückzukommen.

Der Kurs umfasst drei Treffen (1 x monatlich) nach Anmeldung per Telefon oder auf der Veranstaltungswebseite.