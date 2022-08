Wie Familien ihren Energieverbrauch deutlich reduzieren können, erfahren sie in der Online-Vortragsreihe "Smart gespart!" von der Bremer Bremer Klimaschutzagentur.

Schon jetzt sind Gas- und Strompreise im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen, weitere Preissteigerungen im Herbst und Winter sind wahrscheinlich. Die gute Nachricht: Schon durch kleine Verhaltensänderungen und Einstellungen an der Haustechnik lässt sich einiges an Energie und Kosten einsparen. Im Zuge ihrer Klimaschutzkampagne #senkmit – Weniger CO2, mehr Zukunft hat energiekonsens mehr als 60 Tipps zum Energiesparen auf der Webseite zusammengestellt, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen.

Weitere hilfreiche Tipps zu klimafreundlichen und ressourcensparendem Verhalten speziell für Familien, können Eltern während der Online-Veranstaltungsreihe der Klimaschutzkampagne #senkmit erfahren:

Los geht es am 31. August mit dem Thema "Als Familie nachhaltig unterwegs". Am 12. Oktober geht es ums Energiesparen im Familienalltag.

Das Thema Klimafreundlich kochen mit und für Kinder steht am 10. November auf dem Programm: Rund 15 Prozent der CO 2 -Pro-Kopf-Emissionen werden durch unsere Ernährung verursacht. Die Referent:innen informieren zu Hebeln in der Ernährung und zeigen, wie man Kinder für klimafreundliche und gesunde Speisen begeistern kann.

Zusätzlich lädt energiekonsens gemeinsam mit Climactivity zu hybriden Klimaschutz-Quizabenden ein.

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt hier online.