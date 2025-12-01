Engel Max - vom Engel, der immer zu spät kam

Alle Engel versammeln sich zum Hosianna- Singen in Bethlehem! Es ist Weihnachten! Jesus kommt zur Welt. Der kleine Engel Max will mitjubeln, er nimmt sich ganz fest vor, rechtzeitig den Weg zur Erde anzutreten. Doch Max ist ein verträumter Engel, er spielt mit den Wolken Fangen und hört dem Wind zu … Schafft er, was er sich vorgenommen hat? Und - wo liegt dieses Bethlehem überhaupt?

Compania t inszeniert für Publikum ab 4 Jahren ein weihnachtliches Figurentheater nach einer Erzählung von Andrea Schwarz.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.