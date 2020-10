Englisch mit Spiel und Spaß - Halloween-Special

© Benita Berger Benita Berger - Halloween-Special

Für Hexen und Zauberer ab 7 Jahren dreht sich heute alles um Geister, Vampire und Kürbisse – und das auf Englisch. Wer mag, darf gerne verkleidet kommen.

In den Englisch-Kursen von Benita Berger lernen Kinder durch Zuhören, Spielen und aktivem Mitmachen und prägen sich so schnell neue Worte ein. In Gruppen mit maximal acht Teilnehmerïnnen wird an jedem Termin ein ausgewähltes Thema behandelt.

Benita Berger, selbstständige Nachhilfelehrerin für Englisch, Französisch und Spanisch, entdeckte ihre Leidenschaft und Begeisterung für Sprachen bei ihrem ersten Auslandsbesuch in Kanada. Diese möchte sie weitergeben und "Kinder bringen von sich aus Interesse mit andere Sprachen zu sprechen". Daran knüpft ihr Unterricht an.

Kosten: 10 Euro

Interessierte melden sich bitte bei Benita Berger telefonisch (Mo - Fr 10 - 14 Uhr) oder per E-Mail an.