Eni Eichhorn

Der Herbst ist da, überall flitzen die Eichhörnchen eifrig durch die Gegend. Besucher:innen ab 8 Jahren (kleinere Kinder bitte nur in Begleitung) unternehmen eine interaktive Führung durch das Museumsdorf, lernen mit allen Sinnen eine Menge über Eichhörnchen und erweitern so mit viel Spaß und Spannung ihr Waldtierwissen.

Die Erlebnisführung kostet 10 Euro zuzüglich Eintritt für Erwachsene in Höhe von 7 Euro. Interessierte melden sich bitte bis zum 1. Oktober telefonisch oder per E-Mail an.