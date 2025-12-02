Entdecke Wissenschaft

In den Workshops der Bremer Kinder-Uni werden neugierige Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren selbst zu Forscher:innen. In kleinen Gruppen können sie gemeinsam mit echten Wissenschaftler:innen experimentieren und forschen und dabei zum Beispiel ein Escape-Game in der Bibliothek bestreiten oder Lebensmittel aus dem Meer entdecken.

Die verschiedenen Themen sind auf der Webseite der Kinderuni einzusehen.

Die Workshops finden vom 24. bis 26. März 2026 statt. Dabei gibt es jeden Tag vormittags und nachmittags Angebote (jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr).

Anmeldeinformationen

Die Tickets werden online über Eventbrite verkauft. Die Anmeldung ist ab dem 4. Februar 2026 möglich. Online auf: https://www.uni-bremen.de/kinderuni

Hinweis: Die Workshops sind keine durchgehende Ferienbetreuung, sondern einzelne Workshop-Tage. Treffpunkt zum Bringen und Abholen der Kinder ist 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in der Glashalle bei der Straßenbahnhaltestelle „Universität Zentralbereich“ (Linie 6).