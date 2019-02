Bis zum 12. April können Kinder von 6 bis 10 Jahren zum Beispiel alte Wildkräuter zu neuem Leben erwecken, untersuchen, wie lange ein Samenkorn zum Keimen braucht oder ein Insektenhotel bauen.

Die Teilnahme kostet 55 Euro.

Bitte möglichst frühzeitig anmelden, entweder telefonisch, per E-Mail an anna.zirkelbach@bund-bremen.net oder persönlich in der Geschäftsstelle des BUND Bremen, Am Dobben 44, 28203 Bremen.