Sommer Summarum: Entdecker-Rallye im Park

Familien begeben sich auf den Spuren einer alten psychiatrischen Klinik und erkunden spielerisch das Parkgelände mit Stift und Karte im Rahmen des Kultur-Festivals Sommer Summarum. Den Rallye-Bogen gibt es an der Museumskasse. Während der geführten Entdecker-Rallye erfahren die Teilnehmenden, wie z. B. die Mehlsäcke in das Lager der Bäckerei befördert wurden und was ein rollendes Kunstwerk ist.

Treffpunkt: Eingang Krankenhaus-Museum

Familientickets (2 Erwachsene, 2 Kinder) kosten 15 Euro und Einzeltickets (1 Erwachsene, 1 Kind) 8 Euro. Der Ticketverkauf erfolgt über die Kulturambulanz unter 0421-4081757 oder per E-Mail an info@kulturambulanz.de.