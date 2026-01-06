Entdeckungsreise Winter
WUPP – Waller Umweltpädagogik Projekt Hagenweg/Ecke Fleetstr., 28219 Bremen
Ferienkinder ab 7 Jahren erforschen den Garten im Winter: Bei ihrer Entdeckungsreise gehen sie mit einem Koffer voller kreativer Sachen raus und entdecken, was gerade wächst und lebt und erfahren mehr über die heimischen Tiere und Pflanzen im Winter.
Die Teilnahme am zweitägigen Ferienprojekt (Mo/Di, jew. 10 bis 13 Uhr), kostet 26 Euro nach Anmeldung.
