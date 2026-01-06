Entdeckungsreise Winter

bis

WUPP – Waller Umweltpädagogik Projekt Hagenweg/Ecke Fleetstr., 28219 Bremen

Ferienkinder ab 7 Jahren erforschen den Garten im Winter: Bei ihrer Entdeckungsreise gehen sie mit einem Koffer voller kreativer Sachen raus und entdecken, was gerade wächst und lebt und erfahren mehr über die heimischen Tiere und Pflanzen im Winter.

Die Teilnahme am zweitägigen Ferienprojekt (Mo/Di, jew. 10 bis 13 Uhr), kostet 26 Euro nach Anmeldung.

Info

Dies & Das
Ferien
01578-8651288
bis
