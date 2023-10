Entdeckungsreise zu Tante Emma

× Erweitern © MIK Tante Emma Laden im MIK

Wie war das eigentlich früher, als es noch keine Supermärkte gab? Mit dem ehemaligen Tante-Emma-Laden Tackenberg gibt es im MIK Geschichte hautnah zu erleben:

Besucher:innen begeben sich im historischen Pferdestall auf eine lebendige Zeitreise in die Einkaufswelt vergangener Tage, die so ganz anders als unsere heutigen Supermärkte mit ihrer endlosen Vielfalt an Angeboten war. In dem Ladenensemble erfahren sie hautnah, wie früher in kleinen Geschäften Lebensmittel und Haushaltswaren verkauft wurden: Hier passt das Angebot noch hinter eine Theke. Gewogen wird mit einer analogen Waage und statt mit Bankkarte wird mit Bargeld in DM bezahlt.

Spielerisch erschließen sich auch Kinder (ab 6 Jahren), wie sich Warenwelt und Lebensmittelhandel von der Nachkriegszeit bis heute verändert haben.

Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.